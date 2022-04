La Stampa – Belotti, il Napoli valuta il colpo a costo zero: le condizioni.

Giorni decisivi per il futuro di Andrea Belotti. Il capitano del Torino potrebbe decidere definitivamente di lasciare la squadra e cercarsi una nuova destinazione. L’attaccante, difatti, a maggio incontrerà l’attuale club per ribadirgli che giocare in Champions League è la sua priorità.

In Italia ci sono Atalanta, Napoli e Roma che vorrebbero affondare il colpo a costo zero. Il Milan, invece, ha deciso di cambiare traiettoria e fiondarsi su Origi.

