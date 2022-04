Mercato Napoli, dopo Kvaratskhelia pronto l’assalto per Traorè

Corriere dello Sport – “Napoli a lavoro sul mercato: Traorè dopo Kvaratskhelia”.

Tutto fatto per l’arrivo di Kvaratskhelia, il Napoli ha concluso l’affare a luci spente. Tuttavia non è l’unico colpo che la società ha in mente di chiudere, difatti, al ds Giuntoli piace un particolar modo Junio Traorè del Sassuolo, protagonista di un’ottima annata che può giocare sia da mezz’ala, da esterno che da trequartista. In sostanza sarebbe un jolly offensivo che Spalletti apprezzerebbe molto.

