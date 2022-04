Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

Novità in casa ForzAzzurri: Nasce la Web App dedicata al nostro sito!

Ma cos’è una web app? Le web app sono programmi accessibili direttamente da browser scaricabili su qualsiasi dispositivo, senza distinzione di marca o sistema operativo. Scaricando la nostra applicazione potrete fruire di tutte le news più recenti, e non solo, sulla SSC Napoli.

Puoi scaricare la Web App di ForzAzzurri direttamente dal banner rosso che ti apparirà in alto alla pagina del nostro sito che starai visualizzando oppure cliccando su questo link: