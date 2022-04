Napoli, difesa azzurra in calo: i dati degli ultimi due mesi

La difesa del Napoli ha avuto un brutto calo nelle ultime prestazioni. A riportare ciò è stata l’edizione odierna di Tuttosport, che ha reso noti i dati di take reparto relativi agli ultimi due mesi di campionato.

“Una difesa che fino a domenica era la migliore per poi diventare irriconoscibile negli ultimi tempi. Precisamente negli ultimi due mesi vissuti con almeno una rete al passivo: l’ultimo clean sheet risale allo scorso 6 febbraio, nella trasferta di Venezia conclusasi 0-2. Nel girone d’andata la difesa partenopea aveva incassato soltanto 14 gol in 19 partite, mentre nella seconda parte del campionato sono già 12 i gol presi, con altre sei gare da giocare.”

