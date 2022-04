Orrico duro con il Napoli: “Chi perde così in casa non può vincere lo Scudetto”

L’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato del Napoli e della questioen Scudetto.

Corrado Orrido è intervenuto a Tuttomercatoweb.com ed ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Successivamente è intervenuto sulla corsa Scudetto, sostenendo che il club azzurro non sarebbe ancora pronto per tale vittoria.

Ecco le sue parole:

“Credevo che il Napoli fosse la favorita per lo Scudetto ma dopo la scorsa domenica non lo penso più. Spero che la farà ma non ne sono sicuro. Se perdi cinque gare in casa non puoi vincere lo Scudetto. La Fiorentina ha meritato la vittoria, mentre per il Napoli non è stata una sconfitta logica.”

