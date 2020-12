Avv. Pisani: “Facci e Sallusti immorali, indegni di parlare in TV: denunciati e attesi in tribunale”

Avv. Pisani, avviate azioni legali contro Facci e Sallusti

Angelo Pisani, storico legale di Maradona, dopo gli attacchi dei giorni scorsi di Facci e Sallusti ai danni del Pibe de Oro, ha parlato sui social delle azioni legali che ha attuato.

Pisani:

“Denunciati e attesi in tribunale anche Facci e Sallusti, gente indegna di parlare in Tv per diffamare un Uomo che non può difendersi, null’altro che vigliacchi e immorali, ora destinati a pagarla cara ed a risarcire tutti i danni ai familiari di Diego Armando Maradona che chiedono rispetto e tutela alla magistratura con condanna al risarcimento danni di ogni “soggetto” invidioso e geloso in cerca di visibilità che viola il nome e la pace al campione del mondo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Osimhen: niente recupero lampo. Arrivederci al 2021

Cessione Milik, strada in salita. Le richieste del polacco frenano gli acquirenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare” dice Giorgetti