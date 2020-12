Dagospia – Gli tranieri della Juve organizzano party borderline: Paratici li blocca

Dagospia rivela un clamoroso retroscena in casa Juve

Ultime notizie – Dagospia rivela alcune notizie sui giocatori stranieri della Juve. Ecco quanto si legge sul sito:

“Alcuni pallonari stranieri della Juventus – scrive il sito – in vena di un party borderline, avrebbero chiesto a Giuseppe Greco, il manager che si occupa delle residenze dei calciatori bianconeri, di affittare per due giorni una casa in collina a Torino. All’ultimo momento sarebbe intervenuto Paratici per stoppare l’allegra brigata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Avv. Pisani: “Facci e Sallusti immorali, indegni di parlare in TV: denunciati e attesi in tribunale”

Cessione Milik, strada in salita. Le richieste del polacco frenano gli acquirenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare” dice Giorgetti