La Gazzetta dello Sport – Fabian Ruiz per Navas: affare ai dettagli, spunta un compromesso.

Secondo il quotidiano, Giuntoli e Psg sono ancora a lavoro per definire l’affare che porta a Keylor Navas, e l’operazione sarebbe strettamente legata a Fabian Ruiz:

“Intanto Giuntoli continua il certosino lavoro per cercare di dare a Spalletti anche un altro portiere di suo gradimento. Sul fronte Psg le intenzioni paiono convergere: i francesi darebbero una mano sulla questione ingaggio di Keylor Navas, in cambio di Fabian Ruiz. Ma siccome non c’è niente di scontato e definito, ecco che il club azzurro non ha abbandonato la pista che porta a Kepa e nel frattempo lascia aperto i discorsi per il rinnovo di contratto ad Alex Meret. Ma al momento quest’ultima non è la soluzione più semplice. Il portiere si è irrigidito sui discorsi futuri”.

