Correre del Mezzogiorno – Demme, si valutano offerte: incontro tra l’entourage e Giuntoli.

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha aggiornato in merito al futuro del giocatore:

“Se dovesse essere la stessa situazione dello scorso anno, non sarebbe una cosa positiva e felice. Diego non ha mai chiesto di andare via, sta benissimo al Napoli e ha voglia di essere al centro del progetto. Sono arrivati interessamenti sia dall’Italia che dall’estero, è molto apprezzato perché può fare più ruoli. Nel corso della prossima settimana è previsto un meeting tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage del giocatore, ci si confronterà sulle eventuali offerte per Demme e sulle idee del Napoli in merito al minutaggio che potrebbe strappare durante la stagione”.

