Cremonese: Okereke out contro il Napoli

David Okereke non giocherà contro il Napoli

Brutte notizie per Davide Ballardini: stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport il tecnico della Cremonese sarà costretto a rinunciare a Okereke presumibilmente per almeno un paio di settimane. Oltre al suo bomber la Cremonese deve far fronte agli infortuni di Lochoshvili e Quagliata, che hanno svolto l’allenamento a parte così come il loro compagno. Con ogni probabilità Okereke non parteciperà alla gara di domenica 12 febbraio allo stadio Maradona.

Fonte foto: Instagram @okereke14

