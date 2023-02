Bologna: Kvaratskhelia era ad un passo ma saltò tutto, ecco perché

Retroscena di mercato su Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei trascinatori assoluti del Napoli e tra i migliori della rosa di Luciano Spalletti. Il georgiano è approdato in azzurro la scorsa estate ma già in passato è stato vicino all’arrivo in Italia. A rivelarlo è il ds Rino Foschi ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Queste le sue parole:

[…]Kvaratskhelia? Lo conoscevamo poco, anche se tutti ora molti dicono che lo conoscevano già… Due anni fa ne parlai per la prima volta con Bigon, che lo seguiva al Bologna, ma c’era un problema coi passaporti. Ora se lo gode il Napoli[…]”.

