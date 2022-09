UFFICIALE – Lozano non parte per la Scozia: resterà a Castel Volturno

Ufficiale, Lozano non parte per la Scozia: nel pomeriggio lavoro personalizzato a Castel Volturno

Lozano non partirà con il resto della squadra per la Scozia dove domani si giocherà Rangers Glasgow-Napoli. Il messicano, reduce da due giorni in cui non si è allenato per una sindrome para influenzale, resterà in Italia. A riferirlo è il Napoli nel suo report odierno:

“Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo”.

Fonte foto: Instagram, Hirving Lozano

