Difesa Napoli in crescita: il merito va soprattutto a due giocatori

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla difesa del Napoli, in particolare sulla sua crescita grazie a due giocatori.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un breve resoconto sulla difesa del Napoli. La squadra ha subito solo cinque gol dall’inizio del campionato, segno di un miglioramento da parte del suddetto reparto. Il quotidiano elogia soprattutto il portiere Alex Meret ed il nuovo arrivato Kim Min-Jae.

“E ora in Champions devono tutti fare i conti con the Monster. Che Kim Minjae fosse un buon difensore, lo si era capito dagli unanimi pareri degli addetti ai lavori. Però l’inserimento comporta sempre dei tempi tecnici, invece il coreano sembra che giochi da sempre in questa squadra. Finora nessuna sbavatura con Amir Rrahmani, l’altro centrale, da tempo una certezza per Luciano Spalletti. […] Crescita silenziosa. È quella di Alex Meret, portiere con la valigia per l’estate intera e ora collezionista di clean-sheet. In campionato ne ha già messi in fila tre su sei gare. Ma soprattutto con la fiducia che comincia a sentire dall’ambiente, è salito il suo rendimento: prove sempre al di sopra della sufficienza, miglioramento nella gestione della palla coi piedi e soprattutto si vede che i compagni si fidano di lui.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

