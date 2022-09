Retroscena Zielinski, perché ha rifiutato il West Ham

Il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena sul centrocampista Piotr Zielinski, in particolare sul suo rifiuto di andare al West Ham.

Piotr Zielinski è stato accostato al West Ham durante l’ultima sessione di calciomercato. Alla fine il centrocampista polacco è rimasto al Napoli, rifiutando il club di Premier League. Il Corriere dello Sport ha pubblicato un retroscena che riguarda proprio il rifiuto da parte del giocatore.

Ecco quanto si legge:

“In estate lo aveva seguito il West Ham, era pronta un offerta-monstre, Zielinski ha scelto di non andarsene, non voleva concludere la sua avventura napoletana col ricordo di un solo gol nell’ultimo girone di ritorno. Non è stato facile il tramonto della scorsa stagione, Zielinski si è spento insieme alla sua luce, per ritrovarla Spalletti è tornato al 4-3-3 ma il cambio modulo è stato solo un invito al riscatto. Ha fatto tutto Zielinski.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rangers-Napoli: Raspadori o Simeone? Il Cholito sembra favorito

Fedele: “Non rinnoverei il contratto a Spalletti, lo esonererei subito”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico