Le pagelle – McTominay elogiato: “Da Premier, intensità e capacità di fare la scelta giusta con calma olimpica”

Scott McTominay ha conquistato i quotidiani. Il giocatore è stato decisivo per la vittoria del Napoli contro il Torino:

Corriere dello Sport, 7.5: “Da Premier: per intensità nelle due fasi, per la capacità di fare sempre la scelta giusta con calma olimpica, per il senso di superiorità che sprigiona. Attacca, difende e segna il gol che vale la vittoria, il terzo della sua stagione, con l’unico tiro della sua partita: aveva solo il 6% di chance di fare gol. Per finire? Corre senza fine: 12.916 chilometri, come nessuno”.

La Gazzetta dello Sport, 7: “Ha arretrato il raggio d’azione senza perdere il senso del gol. Decisivo il tiro che batte Milinkovic, gran ripresa quando il Toro spinge”.

