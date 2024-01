Juventus e Napoli su Samardzic, ma non c’è nulla di immediato

Lazar Samardzic sarebbe stato richiesto da Juventus e Napoli, ma non ci sarebbe nessuna trattativa nell’immediato.

Il Direttore sportivo dell’Udinese Federico Balzaretti ha parlato della situazione relativa Lazar Samardzic, che sarebbe nel mirino di Napoli e Juventus.

In occasione della conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina queste sono state le sue parole:

“Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese. Tutti i giorni io e Cioffi parliamo con lui per proteggerlo dalle voci, poi parallelamente c’è sicuramente molto interesse intorno a lui perché ha talento e qualità che ha già messo in mostra. E’ normale che ci sia interesse, ma non c’è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze: questa è la situazione in questo momento. Per quanto riguarda Napoli e Juve, i club che vedete scritti si sono avvicinati per chiedere delle informazioni, per capire la situazione, ma di imminente, lo ripeto, non c’è nulla. Esce di Lazar perché è uomo desiderato, ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l’evenienza siamo pronti.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino sulla querelle Osimhen-ag.Kvara: “Succede solo a Napoli, ADL ha le sue colpe”

Biglietti Napoli-Fiorentina semifinale di Supercup: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, matrimonio in arrivo! La romantica proposta a Dubai