Tuttosport – Koopmeiners non tocca palla: si fa soffocare dalla difesa del Lecce

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rendimento di Teun Koopmeiners. Il giocatore che aveva fatto gola a diverse big, attualmente è un giocatore della Juventus, ma qualcosa non torna: “Ma come è possibile che un giocatore come Koopmeiners non tocchi palla o, meglio, non tocchi palle incisive o significative: se un centrocampista da sessanta milioni di euro, e che era stato uno dei migliori dello scorso campionato, si fa soffocare dalla difesa del Lecce, qualcosa non torna”.

