Napoli-Empoli, scontro tra Garcia e De Laurentiis all’intervallo

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha riportato un litigio tra Rudi Garcia ed Aurelio De Laurentiis durante Napoli-Empoli.

Sarebbe accaduto un forte litigio tra il Presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rudi Garcia nel corso di Napoli-Empoli.

Come rivelato da Repubblica l’episodio sarebbe avvenuto negli spogliatoi, dove De Laurentiis avrebbe raggiunto allenatore e tifosi in attesa dell’inizio della ripresa.

Ecco quanto si legge:

“Aurelio De Laurentiis si arrende alla fine del primo tempo. L’ira vince sulla speranza. Lo sdegno sulla ragione. L’amarezza sul calcolo. Una formazione così scombinata non se l’aspettava. Entra negli spogliatoi a metà di Napoli-Empoli. Si rivolge a Garcia come non aveva mai osato in queste settimane burrascose. Sono le 13.25, il secondo tempo è tutto da giocare, fa sentire la sua voce anche l’allenatore, non si capisce se è più stanco di sbagliare o di subire.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La lunga lista di ADL per la panchina: Favre, Gallardo e Lopetegui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maria Grazia Cucinotta e l’amore per il marito Giulio Violati: “Ci siamo chiesti se davvero siamo fatti l’uno per l’altra”