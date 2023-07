Calciomercato Napoli – Idea Diaby su richiesta di Garcia: due ostacoli da superare

Calciomercato Napoli, idea Diaby su richiesta di Garcia, le ultime

Calciomercato Napoli – Idea Diaby per l’attacco azzurro: esterno destro classe ’99 che si è messo in mostra con la maglia del Bayern Leverkusen nelle scorse stagioni.

Come riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, il Napoli starebbe seguendo con estrema attenzione la situazione Diaby come possibile sostituto di Lozano, il giocatore sarebbe una richiesta diretta di Rudi Garcia, seppur al momento il club di De Laurentiis non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Leverkusen. Tuttavia, sempre come riporta L’Equipe, i partenopei starebbero valutando l’eventuale operazione e le alte cifre richieste (oltre 50 milioni) potrebbero rappresentare un problema per la società campione d’Italia.

Altro scoglio è rappresentato dalla concorrenza, perchè lo stesso Diaby sarebbe più propenso ad accettare un’esperienza in Premier League: su tutte c’è il Newcastle sulle sue tracce, dopo che una prima offerta dell’Aston Villa è invece caduta nel vuoto con il calciatore che preferirebbe una squadra che disputi la Champions League.

