Zielinski verso l’addio: il polacco apre all’offerta dell’Al-Ahli, la situazione

Zielinski verso l’addio, il centrocampista apre all’offerta dell’Al-Ahli

Calciomercato Napoli – Piotr Zielinski verso l’addio al Napoli, il centrocampista polacco sta cedendo alle lusinghe del club arabo Al-Ahli.

Come riporta Sky Sport, il club arabo ha continuato a pressare Zielinski, ottenendo un primo risultato, infatti, dopo la prima offerta da parte del club, è arrivata l’apertura da parte del centrocampista polacco.

L’Al-Ahli non ha intenzione di mollare il polacco che nel caso di esito positivo della trattativa, chiuderebbe la sua esperienza con i partenopei prima della scadenza di contratto prevista per il 30 giugno 2024.

