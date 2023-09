Napoli, debutto Natan: ecco quando potrebbe avvenire

Il Corriere dello Sport ipotizza l’occasione in cui ci sarà il debutto di Natan, il nuovo acquisto del Napoli non ancora sceso in campo.

Il nuovo acquisto del Napoli Natan Bernardo De Souza non è ancora sceso il campo con la maglia azzurra.

Il Corriere dello Sport ipotizza quando ciò potrà avvenire:

L’anatroccolo sta completando lentamente la sua metamorfosi. Per diventare cigno a tutti gli effetti, di quelli eleganti e un po’ altezzosi, gli manca solo la prima partita con la maglia del Napoli. Ci siamo, o quasi. Il conto alla rovescia è iniziato, perché è possibile che il suo esordio sia a Marassi, contro il Genoa, alla ripresa del campionato. O comunque, che possa iniziare a giocare i primi minuti nella nostra serie A. La storia del ragazzo brasiliano, Natan, pescato questa estate dal capo dello scouting Maurizio Micheli nel Bragantino, deve essere ancora scritta. Ma certo, l’attesa è finita: ambientamento, studio dell’italiano, preparazione specifica e ora deve arrivare anche il momento della prova della verità. Natan e Garcia hanno ormai stretto un rapporto di fiducia particolare: il francese ha il terrore di poterlo “bruciare”, nel senso che teme un errore all’esordio che poi può condizionarne il prosieguo della sua avventura in azzurro. Ma ora arriva il tour de force, il primo dell’anno, con sette partite in 22 giorni, in pratica una ogni 72 ore. La trasferta di Genova è forse il test più alla portata, perché poi c’è l’esordio in Champions a Braga, l’altra trasferta in casa del Bologna: e poi l’Udinese, il Real Madrid, il Lecce e infine la Fiorentina prima della seconda sosta della stagione. Impensabile che giochino sempre gli stessi: Garcia prepara le alternanze tra Mario Rui e Olivera e tra i centrali della difesa.”

