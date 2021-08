Napoli, Insigne: svolta nella trattativa per il rinnovo, il capitano può restare a vita

Spunta una nuova data per l’incontro con De Laurentiis

Il Mattino, nella sua edizione odierna riferisce di un clamoroso colpo di scena sulla questione Lorenzo Insigne. Stando a quanto si legge ci sarebbe un incontro in programma tra il giocatore e De Laurentiis dopo Napoli-Venezia per provare a raggiungere l’accordo. Il quotidiano inoltre spiega che la volontà di Insigne sia quella di rispettare l’attuale contratto, in scadenza giugno 2022 e si fa strada anche la possibilità di un rinnovo a vita con il Napoli, ma con le giuste condizioni economiche.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Hincapie è un nuovo difensore del Bayer: sfuma la pista Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federico Perna conferma l’amore con Guedalina Tavassi: “Siamo felici insieme, non giudicatela”