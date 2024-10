Milan-Napoli, tre assenze per Fonseca: la situazione rossonera

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca dovrà far fronte a ben tre assenze in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Manca un solo giorno alla gara tra Milan e Napoli, ma il casa rossonera è tempo di scelte importanti.

Sportmediaset ha fatto il punto della situazione sulla squadra di casa, specificando che Paulo Fonseca dovrà fronteggiare tre assenze.

“Che i rossoneri sono in piena emergenza tra squalifiche slittate (Theo Hernandez e Reijnders) e infortuni dell’ultima ora (Gabbia) o datati (Abraham, forse Jovic) e che l’appuntamento è già di quelli chiave, che segnano una stagione se proprio non la decidono.

E allora la margherita che Paulo Fonseca sfoglierà – a meno di sorprese che con il tecnico portoghese non sono da escludere, vedi cambio di modulo nel derby – ha in fondo solo due petali davvero fondamentali: Leao od Okafor, Okafor o Leao. L’imprevedibilità di Rafa o la solidità dello svizzero? O ancora: il rischio calcolato di un Leao che sa essere letale in attacco, ma è troppo morbido in difesa oppure la corsa e l’impegno garantito dell’ex Salisburgo?

Il nodo è tutto qui, salvo qualche piccola indecisione alla voce mediano – Fofana intoccabile, poi uno tra Loftus e Musah – che potrebbe influire anche nella scelta del sottopunta, con Pulisic candidato principale con Chukwueze a destra (ma che rischio con Emerson dietro e Kvara davanti!) ma l’inglese comunque in corsa per un Milan più coperto. Dietro si potrebbe rivedere Calabria, magari a sinistra, e si giocano un posto Pavlovic e Thiaw al fianco di Tomori. Queste ore di vigilia scioglieranno gli ultimi dubbi lasciando una certezza inossidabile: il Milan ha bisogno di vincere per tornare in corsa per lo scudetto e non può assolutamente perdere per non scivolare a -11 dalla vetta (sia pure con una gara in meno).”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) — Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pellegatti: “Tifosi rossoneri si sentono derubati! Campionato falsato e manomesso”