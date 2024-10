YouTube – Pellegatti: “Tifosi rossoneri si sentono derubati! Campionato falsato e manomesso”

Il giornalista Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale social, mostrandosi in disaccordo con la decisione di aver rimandato Bologna-Milan: “I tifosi rossoneri ancora una volta si sentono derubati del futuro perché i prossimi mesi ci sarà un futuro caratterizzato da un asterisco anche se noi la partita volevamo giocarla.

Il Milan pensa che il campionato sia stato falsato e manomesso, poiché la partita si giocherà probabilmente il 26 febbraio, e questo psicologicamente potrebbe pesare tanto, e che mette malumore e fastidio. Uscendo dal consiglio l’AD del Bologna Claudio Fenucci ha detto di aver salvaguardato l’incasso, per devolverne la metà alla popolazione colpita. Perché non devolvere l’incasso delle altre partite? Non capisco perché proprio Bologna-Milan che si giocherà a fine febbraio. La sensazione dei tifosi è che il Milan non doveva assolutamente chinare la testa, il Milan doveva insistere per giocare in campo neutro. Ha vinto il Bologna“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

