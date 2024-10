Meret vola, Napoli sorride: il futuro è tutto da scrivere. Si tratta per il rinnovo

Tornato in porta dopo l’infortunio, il portiere del Napoli è stato protagonista assoluto contro il Lecce. Il suo futuro in azzurro sembra sempre più vicino

Alex Meret ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per il Napoli. Tornato tra i pali dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus, il portiere friulano ha sfoderato due interventi decisivi contro il Lecce, salvando la porta azzurra in più di un’occasione. Le sue parate hanno confermato la grande fiducia riposta in lui da mister Conte e da tutta la squadra. Nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione, Meret ha dichiarato di non essere preoccupato dal rinnovo e di concentrarsi esclusivamente sul campo. Intanto, Antonio Conte avrebbe espresso grande apprezzamento per le qualità dell’estremo difensore, favorendone la permanenza a Napoli. La trattativa per il rinnovo è in corso e l’obiettivo è trovare al più presto un accordo per legare il portiere al club partenopeo fino al 2028.