La Gazzetta dello Sport – Conte cerca il primo strappo in classifica, in vista di Inter-Juve

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza della gara di oggi. Antonio Conte mette tutte le pedine al proprio posto, pronto ad approfittare del derby d’Italia, che si terrà domani fra Inter e Juventus.

Il tecnico è pronto a cogliere l’occasione e provare a dare il primo strappo al vertice. Vuole approfittare del passo falso di Inter o Juventus, oppure di entrambe. Conte non ammette cali di tensione, il futuro è già oggi, nonché la prima tappa che precede gli scontri diretti. L’allenatore si presenterà al Maradona cambiando due terzi del tridente. Niente Kvara e Politano, spazio per Neres e Ngonge. Chi non cambia è il centravanti: Lukaku al centro del tridente anche per migliorare la condizione.

