Vantaggio Milan sul Napoli: la squadra di Fonseca si gode il riposo

Bologna-Milan è stata definitivamente rinviata. La causa è stato il maltempo, che ha colpito pesantemente tutta l’area emiliana negli ultimi giorni. Nonostante gli sforzi di Milan e Lega Serie A, la politica locale è stata irremovibile. L’opportunità più concreta di poter recuperare la gara, è prevista intorno al 5 o il 26 febbraio 2025.

Il Milan, dal canto suo, avrebbe preferito giocare la partita: “Avere un asterisco in classifica per più di quattro mesi non piace a nessuno e poi… Beh, Theo e Reijnders dovranno scontare il loro turno di squalifica contro il Napoli capolista. Non proprio l’avversario migliore. L’unico vantaggio sportivo che può derivare da questa situazione è il riposarsi qualche giorno in più rispetto ai rivali: in un periodo in cui le partite saranno tantissime, qualche ora di fermo in più può fare la differenza”.

