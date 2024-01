La Gazzetta dello Sport – Perez vuole il Napoli e Ostigard può rimanere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Nehuen Perez al Napoli. Il giocatore corona il suo sogno, ormai è promesso sposo dei campioni d’Italia e manterrà la parola data a De Laurentiis. Giocherà l’ultima partita con l’Udinese e poi si recherà a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. La trattativa con i Pozzo è stata chiusa, ogni dettaglio è stato deciso, ma i friulani hanno chiesto di averlo per un ultima partita contro l’Atalanta.

Intanto si parla anche del futuro di Leo Ostigard. Il giocatore dovrebbe rimanere a sorpresa al Napoli, e ciò non sarà un ostacolo per l’arrivo dell’argentino, il quale vuole a tutti i costi indossare la stessa maglia di Maradona. Il suo arrivo è previsto per lunedì, firmerà un contratto fino al 2026 a 1,6 milioni a stagione. Il Napoli, invece, verserà nelle casse dell’Udinese 16 milioni più due di bonus.

