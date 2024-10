Televomero – Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta per svelare un retroscena su Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo sarebbe potuto tornare a lavorare con Roberto De Zerbi: “Raspadori? È un giocatore che sarebbe potuto andare al Marsiglia, che in estate ha fatto un’offerta molto seria al Napoli. Il club ha rifiutato. Roberto De Zerbi lo vede come centravanti. Anche il giocatore sente di appartenere a quel ruolo” ha concluso il giornalista.

