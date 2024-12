Tuttosport – Simeone per Ricci, le condizioni del Napoli per cedere l’argentino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Samuele Ricci. Il giocatore piace a Conte, ma al Torino piace Giovanni Simeone. E allora le condizioni dei partenopei per cedere l’argentino sono semplici: 15 milioni per il suo cartellino, più opzione Ricci, centrocampista della Nazionale. Il giocatore granata è un pupillo di Spalletti e in passato è stato accostato anche al Manchester City. Ricci è un play moderno ed è capace di giocare anche come centrale nel 3-4-2-1 di Spalletti con l’Italia.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

