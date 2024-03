La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia, ADL prepara il rinnovo: avanzata prima proposta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Al momento il giocatore è impegnato con la sua nazionale, per cercare di acciuffare un posto a Euro2024, traguardo storico per la Georgia se dovesse riuscire a farcela.

Per quanto riguarda il Napoli, oltre all’obiettivo Champions, spunta anche il discorso rinnovo. De Laurentiis sta preparando un’offerta, di comune accordo con Mamuka Jugeli, agente del georgiano, che si discuterà a fine stagione: “se avrà ancora l’opportunità di misurarsi con il meglio che il calcio internazionale ha da offrire, e vorrebbe vedere riconosciuto il suo status. Raddoppiare, come si era pensato in estate, non basta più. Il Napoli ha pronta una proposta da 4mln fino al 2028, lui ne vorrebbe 5: l’impressione è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sui 4,5 con l’inserimento di alcuni bonus”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Roma preoccupata per Azmoun: la situazione dopo l’infortunio

De Laurentiis farà di tutto per il rinnovo di Kvratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez ha trovato casa: “Questo nuovo nido accoglierà i miei unici veri amori, Leone e Vittoria”