De Laurentiis farà di tutto per il rinnovo di Kvratskhelia

Aurelio De Laurentiis vorrebbe trovare il giusto accordo per il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato brevemente del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli.

Secondo le parole del noto quotidiano:

“Mancano nove gare alla fine di una stagione tormentata, in cui De Laurentiis non è riuscito a gestire il post successo con le partenze di Spalletti e Giuntoli che hanno reso tutto più complicato. Il patron del Napoli stavolta non vuole sbagliare, sta facendo le sue valutazioni per programmare il futuro. Con la partenza di Osimhen che finanzierà il restyling del Napoli, c’è una certezza da cui De Laurentiis vuole ripartire per il futuro: Kvicha Kvaratskhelia. Due partenze sono sicure: il trasferimento di Zielinski all’Inter, la cessione di Osimhen con dei cambiamenti in tutti i reparti.”