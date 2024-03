Napoli, l’operazione Koopmeiners si farà: le parole di Marino

Pierpaolo Marino, Direttore generale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione legata a Teun Koopmeiners.

Il Direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato di Teun Koopmeiners ai microfoni di “TvPlay”. Il club azzurro ha manifestato da tempo un interesse per il centrocampista che attualmente veste la maglia dell’Atalanta. Secondo le sue parole l’operazione relativa al suo trasferimento al Napoli ci sarà.

Di seguito quanto dichiarato:

“I soldi che ci hanno chiesto sono tanti, ma si trovano le formule, perché tra Atalanta e Juventus ci sono rapporti tali che secondo me l’operazione si farà. Da esterno e conoscitore delle dinamiche posso dire però che la Juventus è avvantaggiata su Koopmeiners. Credo che sia lui sia Lazar Samardzic non siano due profili in competizione l’uno con l’altro, il primo è da prendere perché pronto subito.”