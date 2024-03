De Laurentiis sta provando a portare Hamsik a Napoli: il retroscena

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

L’agente di Marek Hamsik è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal”, trasmissione in programma su “Radio Kiss Kiss Napoli”, ed ha parlato proprio dell’ex Capitano del club partenopeo.

Secondo le sue parole il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe un suo ritorno nella Società.

“Francesco Calzona ed il suo staff sono tutti bravi ragazzi, lavorano tanto, sia quelli rimasti a Napoli che quelli che sono venuti in Slovacchia. Stanno lavorando parecchio. Marek Hamsik attualmente allena i bambini per il momento, poi per il futuro deve decidere lui. Aurelio De Laurentiis ci ha parlato dopo la partita con il Barcellona, vorrebbe riportarlo in società, ma la scelta è solo di Marek che ha tante cose da fare in Slovacchia, tra la vita privata e la scuola calcio. Ma credo che un giorno davvero ritornerà al Napoli, anche perché ne è una leggenda.”

