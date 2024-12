Corriere della Sera – Rafa Marin bocciato da Conte e Juan Jesus in uscita

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla decisione di Antonio Conte. Rafa Marin bocciato, per il tecnico non è da Napoli. Inoltre, ha chiesto alla società di trovare una sistemazione anche per Juan Jesus, altrove. Il principale sostituto del brasiliano gioca nella Juventus: “Per l’immediato a Conte e Manna non sarebbe dispiaciuto Danilo, ai margini nella Juve di Thiago Motta. Il capitano dei bianconeri e del Brasile, colonna della Juventus di Max Allegri, nonostante sia in scadenza di contratto non è orientato a lasciare Torino a gennaio, a meno che la società non gli riconosca una corposa buonuscita”.

