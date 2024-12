La Gazzetta dello Sport – La Roma è interessata a Raspadori, ma il Napoli mette un paletto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato. Occhi su Giacomo Raspadori, perché non solo la Juventus ha provato a trattare, ma anche la Roma. Il Napoli però ha chiarito subito: non sarà ceduto nel mese di gennaio.

“La terza “urgenza” per la Roma è un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Dovbyk. Cioè un centravanti atipico, più tecnico e agile nello stretto, come Giacomo Raspadori del Napoli, che in azzurro trova a pochissimo spazio. Un attaccante che può giocare in mezzo o da seconda punta accanto allo stesso ucraino, più di quanto non possa fare l’uzbeko Shomurodov. Una punta, quella al momento a disposizione di Antonio Conte, che di sicuro è in grado di dare per caratteristiche fisiche meno punti di riferimento ai marcatori centrali”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Anche la Roma pensa a Raspadori! Ranieri lo ritiene idoneo

Fagioli nel mirino del Napoli: la Juve lo valuta 25-30mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche