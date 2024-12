Corriere dello Sport – Belahyane nel mirino di Manna: è un gioiello del Verona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Reda Belahyane. Il centrocampista 20enne del Verona e della nazionale marocchina, nato in Francia, piace a Conte. Tuttavia anche la Lazio monitora la situazione, quindi il club partenopeo non sarebbe il solo a volersi accaparrare il giocatore.

“Costa tra i 15 e i 20 milioni. È della stessa agenzia anche Merih Demiral, centrale turco ex Atalanta e Juve che gioca all’Al-Ahli, in Arabia: a gennaio non dovrebbe muoversi, però Manna l’aveva seguito e i dossier sul tavolo non sono tutti per gennaio”.

