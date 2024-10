La Gazzetta dello Sport – Bologna-Milan potrebbe giocarsi a Como. Si attendono novità

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Bologna-Milan. Dopo il comunicato da parte del Comune di Bologna: “La partita non si giocherà a causa del maltempo”, potrebbe esserci un cambiamento. La Lega ha le idee ben chiare, la volontà è che la gara si disputi, tanto da aver trovato un accordo con il sindaco, questore e prefetto di Como per giocare eventualmente la partita al Sinigaglia. Dunque, pronto un piano B: non Verona o altri stadi, ma Como. Prima però si aspettano le novità da Bologna.

