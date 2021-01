Napoli, Petagna: infortunio meno grave del previsto, può partire con la squadra

Gattuso spera di avere l’attaccante a disposizione per il match di domani

Andrea Petagna potrebbe far parte dei convocati per la finale di Supercoppa contro la Juventus di domani al Mapei Stadium. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riporta che, malgrado l’infortunio non sia grave, bisognerà valutare bene le condizioni del centravanti. L’ex Spal ieri ha svolto terapie e lavoro di scarico in palestra e probabilmente svolgerà un provino domani a Reggio Emilia, dove poi Gattuso e lo staff medico decideranno se potrà giocare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Napoli, Tavares del Benfica sarà il colpo estivo

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 18 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: locali aperti per protesta a Milano, 200 multe