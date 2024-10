Corriere dello Sport – Lobotka, la sua presenza a San Siro rimane a forte rischio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Lobotka e sulle possibili scelte di Conte, in vista della sfida contro il Lecce. Ci saranno ben quattro cambi, ma il centrocampo rimarrà invariato con Anguissa, McTominay e ovviamente Gilmour in regia. Lo slovacco sta ancora recuperando dal problema rimediato in nazionale.

Lobotka sta seguendo il percorso di riabilitazione per cercare di risolvere quanto prima il problema alla coscia sinistra. Dunque, salterà la sfida di oggi, ma il suo recupero resta in forte dubbio anche per la sfida di martedì a San Siro contro il Milan.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL vuole la proprietà del Maradona: serve uno stadio all’altezza

Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”