Neres e Ngonge sottotono: manca la scintilla

La Gazzetta dello Sport critica i due attaccanti del Napoli, ritenendoli poco incisivi nel match. Nonostante le attese, i dribbling sono stati pochi e le azioni offensive poco pericolose

La Gazzetta dello Sport ha espresso qualche perplessità sulle prestazioni di Neres e Ngonge nel loro debutto da titolari. Nonostante non abbiano deluso le aspettative, i due attaccanti non sono riusciti a incidere come sperato. In particolare, è mancata la capacità di dribblare e superare gli avversari, fondamentale per scardinare una difesa chiusa come quella del Lecce. Le statistiche confermano questa analisi: pochi corner guadagnati e due ammonizioni subite dopo il gol, segnali chiari di una difficoltà nel creare superiorità numerica e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.