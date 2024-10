Un rigore netto negato a Politano: la moviola è impietosa

L’analisi della moviola non lascia spazio a dubbi: un errore gravissimo condiziona la partita

Tremolada bocciato dalla moviola. La direzione di gara di Napoli-Lecce è stata stroncata dalle critiche. Il Mattino assegna a Tremolada un 4,5, sottolineando l’errore gravissimo nel non concedere il rigore a Politano: un contatto netto, in piena area, con una dinamica cristallina. Tuttavia, sono state numerose le decisioni dubbie dell’arbitro, come la punizione fischiata a favore del Lecce e il giallo a Di Lorenzo, giudicato eccessivo. Nel complesso, una prestazione insufficiente che ha condizionato non poco l’esito della partita.