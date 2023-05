Napoli-Inter, Inzaghi: “Siamo rammaricati, nel primo tempo abbiamo fatto la gara”

Napoli-Inter, le parole di Simone Inzaghi dopo la sconfitta

Al termine della sfida tra Napoli e Inter, che ha visto gli azzurri battere gli ospiti per 3-1, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco quanto dichiarato:

“Rammarico per la sconfitta? C’è grande rammarico perché avevamo fatto la partita, il primo tempo avevamo sofferto il giusto senza concedere troppo al Napoli. Il secondo tempo sapevo avremmo avuto più spazi, è stata commessa un’ingenuità in occasione dell’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo nel prosieguo della gara. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, c’è stato un eurogol di Di Lorenzo, ma per quanto riguarda la partita la squadra ha dimostrato di esserci contro i Campioni d’Italia. C’è un po’ di delusione, venivamo da 8 vittorie, abbiamo commesso un’ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. in dieci nel secondo tempo, poi riesci a pareggiare all’82esimo, poi c’è l’eurogol di Di Lorenzo, dovevamo cercare di portare a casa il pari, sarebbe stato un punto importante.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Martin Scorsese, ecco il nuovo film