Dazn – Gol di Gaetano da annullare, la spiegazione di Marelli.

Luca Marelli, dopo la vittoria del Napoli, per 3-1 contro l’Inter, ha spiegato il motivo per il quale il terzo gol degli azzurri, quello di Gianluca Gaetano, fosse da annullare. Il commento arbitrale: “Fallo di Juan Jesus su Acerbi, era da fischiare. Il VAR non può intervenire perché l’azione è proseguita da parte dell’Inter”. Dunque, con l’inizio di una nuova azione dei nerazzurri, dopo il fallo che ha portato alle proteste dei giocatori della squadra di Inzaghi.

