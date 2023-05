Formazioni Napoli-Inter, le ultimissime: Kvara dal 1′, Inzaghi ne cambia otto

Formazioni Napoli-Inter, le ultimissime da Sky

Ultime notizie Serie A – Formazioni Napoli-Inter, arrivano le ultimissime da Sky Sport. Di seguito le probabili formazioni di Sky Sport per Napoli-Inter.

Cinque i cambi dal match con il Monza, Spaletti si riaffida agli undici titolarissimi. Kvaratskelia ha recuperato dal colpo subito nell’allenamento di venerdì e sarà regolarmente in campo. Torna titolare Politano, dopo la distorsione alla caviglia, ad un mese dall’ultima volta.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Turnover per Inzaghi dopo la vittoria nel derby europeo: in difesa spazio a D’Ambrosio e De Vrij dal primo minuto. Sostituito quasi del tutto il centrocampo: maglie da titolari per Bellanova, Asllani, Gagliardini e Gosens. Saranno Lukaku e Correa a guidare l’attacco dei nerazzurri.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

