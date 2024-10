La Gazzetta dello Sport – Il rigore su Politano c’è, Anjorin non prova nemmeno a protestare

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla gara fra Empoli e Napoli, dove il rigore concesso su Politano, ha scatenato non poche polemiche.

“Anjorin non prova nemmeno a protestare sul contatto con Matteo Politano che porta alla concessione del rigore in favore del Napoli da parte dell’arbitro Rosario Abisso. Un solo episodio, ma è quello che decide il match. E non è un abbaglio quello di Abisso sul contatto Anjorin-Politano: ci può stare il rigore. Intervento imprudente del centrocampista toscano, che entra convinto di colpire la palla e invece prende Politano, mettendolo poi giù con l’altra gamba. Ingenuità grave, tanto che Anjorin non prova nemmeno a protestare”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Gudmundsson: Fiorentina in ansia, si attendono novità

Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”