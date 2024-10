Sky Sport – Bergomi: “Napoli? Sul gioco meno bello, ma è una squadra pratica”

Durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, è intervenuto in diretta per commentare l’andamento del Napoli di Conte: “Il Napoli è cambiato, ha messo dentro giocatori di fisicità e struttura. Sul gioco può essere meno bella sicuramente, ma è una squadra pratica. Hai Lukaku, McTominay, solidità dietro con Buongiorno. Non sarà bella, ma l’Empoli ad esempio era al primo gol subito in casa“.

