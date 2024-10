Gotti: “A Napoli ho visto una squadra compatta. Non mi accontento di perdere con onore”

Le parole di Luca Gotti a Dazn, dopo la sconfitta contro il Napoli

Le parole di Luca Gotti dopo la sconfitta contro il Napoli di Conte:

Avete messo in difficoltà il Napoli. E’ una squadra diversa dopo la Fiorentina?

“Ho avuto delle risposte, ho visto una squadra compatta, anche nel voler reagire a questa situazione. C’è grande dimostrazione di voler uscire presto e bene dal momento”.

Banda ha fatto la differenza. Come mai lo hai scelto?

“Era facile sceglierlo: è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione per un minutaggio come quello di oggi. L’ho messo anche oltre la sua autonomia, ma stava facendo bene e mi dispiaceva toglierlo. Volevamo contenere e ripartire creando difficoltà al Napoli, in campionato abbiamo fatto difficoltà a concretizzare le occasioni”.

Ora Verona ed Empoli.

“Non mi accontento di perdere con onore, non mi piace perdere. Logicamente la partita di oggi è diversa da quella con la Fiorentina, ma di oggi salvo l’atteggiamento. Anche dopo il vantaggio del Napoli”.

Manca solo la precisione?

“Quella di sicuro, poi spero di poter dire che abbiamo passato il periodo complicato. Ci siamo spaventati e degli episodi li abbiamo fatti diventare delle fragilità pagate in maniera pesante con la Fiorentina”. TMW

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Motta: “È oggettivo, le favorite del campionato sono Napoli e Inter”

Del Genio: “Con Politano abbiamo fatto confusione: ormai le gare si giocano con riferimento uomo su uomo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”