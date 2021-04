UFFICIALE – Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. La motivazione

Milan, Zlatan Ibrahimovic squalificato per un turno dal Giudice Sportivo

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti del Milan è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà quindi la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Questa la motivazione:

“Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Per Ibrahimovic anche 5mila euro di multa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verza: “Per Ronaldo ciclo bianconero finito, è stato fallimentare”

La Fiorentina insiste per Gattuso, il tecnico prende tempo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Navalny ‘minacciato di alimentazione forzata’