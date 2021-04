La Fiorentina insiste per Gattuso, il tecnico prende tempo

La Fiorentina sulle tracce di Gattuso

Attraverso i microfoni di Sky, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Gattuso. Ecco quanto riportato:

“Rino andrà via dalla squadra azzurra, il rapporto con De Laurentiis è questo da mesi e la decisione è già stata presa in tempi non sospetti. A fine anno si saluteranno. So che la Fiorentina lo vuole come prima scelta come tecnico, il presidente Commisso insisterà perché lo vuole sulla panchina viola a partire dalla prossima stagione. Rino per come lo conosciamo non prende impegni prima di concludere la sua annata col Napoli, questione di rispetto per la sua attuale squadra, ma la Fiorentina preme e insisterà ancora.”

